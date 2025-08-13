După eșecul din tur de pe teren propriu, scor 1-2, CFR Cluj a primit o veste proastă înaintea manșei secunde. Așa cum Sport.ro a anunțat, Louis Munteanu a acuzat probleme medicale, iar golgheterul din Gruia nu a făcut deplasarea în Portugalia.

Cristi Balaj: "Louis Munteanu are o problemă musculară minoră, o contractură"

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a anunțat că problema lui Munteanu este una minoră - o contractură - însă clubul nu a dorit să riște în cazul atacantului, mai ales că până recent se punea problema unui transfer pe bani mulți în această vară.



"Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Nu am vrea să se agraveze. E vorba de o contractură. Când nu ai tratamentul corect aplicat, riști să devină o leziune musculară.



Mai avem și alți atacanți. Sper să fie inspirat Dan Petrescu. Încă suferim din cauza accidentărilor.



Presiunea exercitată de Lugano a fost mult mai mare cu cea a celor de la Braga. Știm că au calitate, un lot mai bun decât noi, dar dacă gândim așa nu are rost să ne prezentăm. Sunt convins că jucătorii se vor sacrifica și vor face tot ce depinde de ei pentru a câștiga", a spus Cristi Balaj, la Digisport.

Cu cine poate juca CFR Cluj în play-off-ul Europa/Conference League

În centrul atacului, la CFR Cluj ar putea apărea din primul minut Virgiliu Postolachi (25 de ani), cel care a fost titular pe această poziție și în startul sezonului, când Louis Munteanu nu făcea parte din lot. CFR Cluj are și varianta Marko Gjorgjievski (25 de ani), nord-macedoneanul transferat în această vară, folosit cu precădere în campionat.

CFR Cluj a pierdut prima manșă contra celor de la Braga, scor 1-2. În cazul în care va fi eliminată, formația din Gruia va coborî în play-off-ul Conference League, unde va da peste pierzătoarea din dubla Hacken (Suedia) - Brann (Norvegia). În tur, suedezii au pierdut acasă, scor 0-2.

Dacă reușește surpriza și trece de Braga, CFR Cluj ajunge în play-off-ul Europa League, unde adversară va fi învingătoarea din duelul FC Noah (Armenia) - Lincoln Red Imps (Gibraltar). În tur, scorul a fost egal, 1-1.

