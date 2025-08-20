La o lună și jumătate după ce și-a început campania europeană, cu o victorie chinuită cu Inter d'Escaldes (3-1), în prima manșă din turul I preliminar Champions League, FCSB urmează să dea marele examen al verii!

Pentru că dubla cu Aberdeen, deținătoarea Cupei Scoției, va stabili în ce competiție UEFA intercluburi va evolua campioana noastră. În acest sens, răspunsul îl vom afla, peste o săptămână, după cele două partide care urmează:

*Aberdeen – FCSB, diseară, ora 21.45 (Pittodrie Stadium)

*FCSB – Aberdeen, 28 august, ora 21.30 (Arena Națională)

FCSB „a luat bani cu lopata“, în sezonul trecut

Acum, când s-a spulberat visul lui Gigi Becali, de a ajunge la „masa bogaților“, în Champions League, „premiul de consolare“ ar fi Europa League. Adică, o competiție care a adus FCSB-ului suma de 12.514.000 de euro, în campania precedentă.

Atenție: această sumă a fost strânsă exclusiv din premiile acordate de UEFA pentru rezultatele înregistrate pe teren. Cu vânzarea biletelor și alte încasări, în mod cert, bilanțul european al FCSB-ului a „sărit“ de 20 de milioane de euro! Un succes imens pentru o echipă românească.

În Europa League va „ploua“ cu bani. Din nou!

Cât valorează însă acum o nouă calificare în Europa League? Bonusul acordat de UEFA, pentru formațiile care vor trece de play-off, e de 4.310.000 de euro. Vorbim pentru simpla prezență în grupa extinsă de 36. De aici încolo însă, cu siguranță, vor veni și alți bani, pentru că e greu de crezut că FCSB, dacă va trece de Aberdeen, va face zero puncte în grupă.

Așadar, iată sumele puse în joc pentru echipele care vor juca, în noul sezon de Europa League:

*Fiecare victorie în grupă: 450.000 de euro

*Fiecare remiză în grupă: 150.000 de euro

*Suma de 50.000.000 de euro va fi distribuită de UEFA, după încheierea meciurilor din grupă, în funcție de locul ocupat în clasament de fiecare formație.

*Calificarea în play-off-ul optimilor Europa League, unde FCSB a scos PAOK Salonic în sezonul trecut, aduce un bonus de 300.000 de euro.

*Calificarea în optimile Europa League, fază în care FCSB și-a încheiat parcursul european după dubla cu Lyon, valorează 1.750.000 de euro.

Mai departe, când încep fazele finale, UEFA mărește și mai mult miza financiară:

*Calificarea în sferturi: 2.500.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 4.200.000 de euro

*Calificarea în finală: 7.000.000 de euro

*Câștigarea Europa League: 6.000.000 de euro

Anul trecut, formația care a strâns cei mai mulți bani în Europa League a fost, firește, câștigătoarea Tottenham. Gruparea din Premier League și-a trecut în cont suma totală de 45.376.000 de euro! Podiumul banilor a fost completat de finalista Manchester United (36.420.000 de euro) și de Bodø/Glimt din Norvegia (26.242.000 de euro), echipă care a avansat până în semifinale, fiind scoasă de Tottenham.

FCSB a prins locul 24 din 36, în ierarhia bonusurilor acordate de UEFA, depășind formații precum Hoffenheim, Anderlecht sau Beșiktaș.

Conference League, cele mai mici sume

Ce se întâmplă însă, în cazul nefericit în care FCSB pierde calificarea, în fața scoțienilor de la Aberdeen, și retrogradează în grupa de Conference League? Pe scurt, veniturile lui Gigi Becali se vor micșora. Pentru că a treia competiție europeană intercluburi oferă cele mai mici sume. Iată-le, în rândurile de mai jos:

*Prima de calificare în grupă: 3.170.000 de euro

*Fiecare victorie în grupă: 400.000 de euro

*Fiecare egal în grupă: 133.000 de euro

*Bonus pentru echipele clasate pe locurile 1-8: 400.000 de euro

*Bonus pentru echipele clasate pe locurile 9-24: 200.000 de euro

*Calificarea în optimi: 800.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 1.300.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 2.500.000 de euro

*Calificarea în finală: 4.000.000 de euro

*Câștigarea Conference League: 7.000.000 de euro

