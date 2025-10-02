În primul meci din faza principală, campioana României s-a impus cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles, în timp ce Young Boys Berna a cedat pe teren propriu în fața lui Panathinaikos, scor 1-4.

Loris Benito: ”Primim prea multe goluri și asta mă îngrijorează!”

Elvețienii au avut un start modest de sezon, iar înaintea meciului cu FCSB, presa din Elveția a scris că antrenorul Giorgio Contini este sub presiune din cauza rezultatelor, dar și din cauza jocului echipei.

Înaintea meciului cu FCSB, căpitanul celor de la Young Boys Berna, Loris Benito, a vorbit despre meciul contra campioanei României și a dezvăluit care este cea mai mare slăbiciune a echipei sale.

”După înfrângerea de săptămâna trecută, 4-1, împotriva lui Panathinaikos, avem multe de recuperat. Știm că un meci european în deplasare este întotdeauna dificil. Dar trebuie să arătăm o reacție. (...)

(n.r. Apărarea este o problemă. Young Boys primește prea multe goluri, ești de acord?) Da, și asta este ceea ce mă îngrijorează. În momentul de față facem prea multe greșeli. Este o chestiune de concentrare. Facem să fie prea ușor pentru adversarii noștri. Asta e frustrant, dar nu văd o problemă fundamentală”, a spus Benito, conform bernerzeitung.ch.

Malcom Edjouma: ”Avem o șansă mare să câștigăm!”

Înaintea partidei cu elvețienii, programată joi, de la 19:45, Edjouma a transmis că moralul echipei este la cote înalte, iar victoriile recente din campionat și Europa au adus un plus de încredere în vestiar.



"Obiectivul este să ajungem în optimi, așa cum au spus președintele și antrenorul. Trebuie să luăm fiecare meci în serios și să jucăm bine pentru a merge mai departe", a spus mijlocașul, care a oferit și rețeta succesului împotriva elvețienilor: "Cred că e o echipă cu mai multă experiență, dar trebuie să tratăm partida la fel cum am tratat-o pe cea cu Go Ahead Eagles, cu determinare și concentrare. Avem o șansă mare să câștigăm".

