Nou-promovată și ultimă clasată, care nu înregistrase până la meciul cu FCSB nicio victorie, Metaloglobus București a câștigat cu 2-1 în fața campioanei en-titre și a obținut primele trei puncte curate în noua stagiune.



Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni, în etapa #13 din sezonul regulat al Superligii României. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. Desley Ubbink (minutul 48) și Dragoș Huiban (minutul 55, penalty) au adus victoria gazdelor în actul secund.



Marian Iancu i-a făcut praf pe toți de la FCSB: ”S-au terminat pastilele? Sucurile?” Ce a spus și despre Gigi Becali



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, a scris un mesaj dur pe rețelele social media după eșecul lui FCSB în care a ținut să puncteze faptul că echipa roș-albaștrilor trebuie reconstruită, căci nu mai dă semne de revenire.



”FCSB sfidează și mafia pariurilor! Nici acolo nu se putea pune la cale un asemenea scenariu ca în turul campionatului, campioana și în același timp participantă în grupele Europa League, să piardă și să facă egal cu cea de-a patra. Ceva este putred acolo. Ceva pute!



Ori s-au terminat 'pastilele' sau 'sucurile', ori Gigi Becali a rupt atât de tare rânduiala încât echipa nu-și mai poate restabili echilibrul fotbalistic competițional.



Eu cred că nu se mai pot motiva. Jucătorii exponențiali au conștientizat că mai mult nu se poate, carierele lor sunt blocate la FCSB, iar acest fapt nu le asigură bătrânețea! Viața de după fotbal.



Niciunul nu mai arată a fotbalist de performanță înaltă și nici nu lasă impresia că cineva își poate reveni. Nici Becali nu mai este ceea ce a fost.



FCSB a luat apă, se scufundă, trebuie trasă la mal, iar câțiva ani și reconstruită! Doar peticită, nu mai ține. Încă nu este totul pierdut. Doar speranța, iar asta înseamnă comă profundă!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

