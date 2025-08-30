Nu mai puțin de șapte jucători de la FCSB au fost convocați la prima reprezentativă a României spre dezamăgirea lui Gigi Becali.

Gigi Becali, după ce Mircea Lucescu a anunțat lista jucătorilor convocați: ”Blat cu Rotaru!”

Mai în glumă, mai în serios, Gigi Becali s-a declarat dezamăgit de faptul că Mircea Lucescu, selecționerul României, a convocat nu mai puțin de șapte jucători de la FCSB pentru meciurile cu selecționata Canadei și cu Cipru.

Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea sunt cei șapte jucători de la FCSB care vor fi la echipa națională în această pauză competițională. În comparație, Universitatea Craiova dă doar trei jucători la echipa națională: Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram.

Patronul de la FCSB s-a amuzat spunând că Mihai Rotaru este ”pe mână” cu Mircea Lucescu, în condițiile în care roș-albaștrii nu se vor putea pregăti în efectiv complet pentru a reduce diferența de puncte față de liderul Universitatea Craiova.

”Iar a luat prea mulți! Iar m-am nenorocit! Da! E clar!. E gata, mă. E blat cu Rotaru! Să știe lumea că e glumă. Să nu zică”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Pe lângă cei șapte jucători convocați la naționala României, au fost convocați și Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Risto Radunovic (Muntenegru).

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



Atacanți