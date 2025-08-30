Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

În meciul de la Bucureștic, Darius Olaru a deschis scorul pe finalul primei reprize, când a transformat un penalty obținut de David Miculescu. Extrema dreapta a lui FCSB a provocat un henț în careu al lui Alexander Jensen, care i-a adus și eliminarea jucătorului de la Aberdeen. Șut a făcut 2-0 în minutul 52, iar Olaru a stability scorul final șapte minute mai târziu.

FCSB - Aberdeen, cel mai urmărit meci din preliminariile Europa League

FCSB va juca în faza principală din Europa League împotriva lui: Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A).

Conform celor de la Football Meets Data, partida cu cea mai mare asistență din acest sezon de Europa League până în acest moment a fost un meci în care a fost implicată campioana României, FCSB.

FCSB - Aberdeen de pe Arena Națională a înregistrat o asistență de 35,341 spectatori și este pe primul loc în acest clasament select. Top 3 este completat de Beșiktaș – Șahtior Donețk (31,739 spectatori) și Lech Poznan – Genk (25,443 spectatori).

