Gigi Becali a anunțat zilele trecute, înainte de calificarea lui FCSB în faza principală Europa League, faptul că își dorește să construiască un stadion cu o capacitate de 100.000 de locuri, cu fonduri europene, în Voluntari, unde primar este finul său, Florentin Pandele.

Reacția lui Dumitru Dragomir după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să construiască un stadion

Roș-albaștrii își dispută meciurile de pe teren propriu pe Arena Națională, dar nu puține au fost momentele când campioana României a fost nevoită să ”se mute” din cauza faptului că cel mai mare stadion din țară era ocupat cu un alt eveniment.

Dumitru Dragomir a comentat planul lui Gigi Becali și a remarcat în glumă faptul că finanțatorul de la FCSB ”nu mai are probleme cu bătrânețea”.

”Cred că are bani suficienți și nu mai are probleme cu bătrânețea. Poate să facă (n.r. stadion de 100.000 de locuri), dacă are bani, să-l facă de 200 de milioane de euro”, a spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, conform Prosport.

FCSB poate fi sancționată de UEFA

Trimisul FARE (Fotbal Împotriva Rasismului în Europa) de la UEFA a scris în raportul meciului faptul că, după finalul partidei, suporterii roș-albaștrilor au intonat un cântec care conținea mesaje rasiste împotriva rromilor.

Astfel, roș-albaștrii pot fi penalizați cu amendă de cel puțin 20 de mii de euro și câteva sectoare la care publicul nu va avea acces la primul meci de pe teren propriu din Europa League.

În faza principală din Europa League, FCSB va disputa pe teren propriu partidele cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys Berna și Bologna.

