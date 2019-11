"Mult succes in continuare! Noi parasim competitia, e o deceptie!" Reactia antrenorului lui Rennes: singurul jucator pe care l-a remarcat de la CFR

CFR Cluj a castigat si returul cu Rennes, scor 1-0, asa cum reusise sa se impuna si in Franta. Daca CFR este la doar un punct de primavara europeana, Rennes este eliminata din Europa.

Julien Stephan, antrenorul lui Rennes, este dezamagit de lipsa de eficacitate a atacantilor sai pentru ca Rennes a dominat in ambele partide, insa nu a reusit sa scoata nici macar un punct. Tehnicianul francez a fost fair-play si i-a felicitat pe clujeni pentru victorii.

"Am avut ocazii mai multe decat adversarul, dar fotbalul este despre eficienta. Din pacate, astazi, la fel ca la inceputul sezonului, nu am putut sa concretizam. Parasim competitia. Este o deceptie. Incapacitatea noastra de a marca este o mare problema in aceasta perioada a sezonului.

Arlauskis a fost excelent, concentrat, ne-a anulat toate ocaziile. Ii felicit pe cei de la CFR Cluj, foarte curajosi, eficienti. Mult succes in continuare! Meciul de acasa s-a jucat in anumite circumstante, astazi am avut ocazii mari. Este o deceptie mare sa fim invinsi de doua ori de CFR Cluj. Sper sa ne ajute in campionat aceste meciuri din Europa League", a declarat Julien Stephan pentru TelekomSport.