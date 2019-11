"Trebuie sa ne revenim! Vi se pare ca traim intr-o tara paralela?" Florin Caramavrov, dupa victoria incredibila a CFR-ului

Trebuie sa ne revenim urgent! De multe ori, avem pretentii mai mari decat posibilitatile noastre materiale, umane si sociale.

Avem pretentia sa jucam un fotbal mai bun decat o echipa frantuzeasca, asa cum avem pretentia ca Simona Halep sa castige toate meciurile din toate turneele. Trebuie sa ne uitam un pic in oglinda. Fratilor, priviti tara asta, priviti oamenii care ne-au condus in ultimii 30 de ani. Cum dracu’ voiati sa ne apropiem de Occident, cand politicienii nostri ne-au furat cu nerusinare in toti acesti ani? Si, peste toate astea, ne mai furam si noi unii pe altii.



