"Ala e gol de Messi, doar pe el il mai vezi sa faca asta!" Avertisment primit de Morutan dupa REUSITA MINUNE cu Rudar! Marele pericol pentru stelist

Morutan a primit un avertisment de la patronul fostei sale echipe.

FC Botosani este liderul Ligii 1 dupa ce a reusit sa plece neinvinsa de la Cluj si Craiova. Insa cei de la Botosani sunt nemultumiti ca au obtinut doar un egal, 2-2, cu Universitatea.

"Un parcurs bun al nostru in cele 3 etape. Avem regrete pentru meciul de aseara cu Craiova ca n-am batut. Daca n-ar fi fost arbitrul care sa dea acel penalty, in opinia mea chiar prostut, a interpretat prost faza, nu poti sa faci asa ceva. Noi am ramas un pic perplexi si i-a adus in joc pe cei de la Craiova. Dar am avut un joc bun aseara, nu e Craiova atat de slaba pe cat pare, cred ca si noi suntem destul de legati acum. Aseara trebuia sa castigam si sa avem 7 puncte acum, nu 5" a spus Valeriu Iftime la Pro X.

Presedintele celor de la FC Botosani a vorbit si despre reusita minunata a lui Olimpiu Morutan din partida cu Rudar Velenje si l-a comparat pe tanarul jucator al FCSB-ului cu Messi!

"Stiam ceva de Olimpiu, in primul rand este vorba de comportament. Schimbarea de vestiar, de oras, sa nu devina o schimbare morala pentru el. Sa devina alt fotbalist, adica in mintea lui sa devina <<marele fotbalist de la FCSB>>. El este un baiat cu un imens talent, il cheama doar Morutan si nu e mare fotbalist. Poate deveni mare fotbalist. Am vorbit ieri dupa-amiaza cu el, mi s-a parut foarte echilibrat, stie ca are mult de muncit. A mai slabit un pic ceea ce e extraordinar. Daca pune si forta poate deveni un mare fotbalist.



Golul pe care l-a marcat el este un gol de Messi. Bine, pastrand proportile, cu cine a jucat el si cu cine joaca Messi. Dar are doar 19 ani, viitorul suna foarte bine pentru el" a mai spus Valeriu Iftime.