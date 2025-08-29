FCSB mai are câteva zile la dispoziție pentru stabilirea listei UEFA

Toate cele 36 de cluburi participante în faza principală din Europa League pot face modificări pe lista UEFA. Termenul limită pentru anunțarea modificărilor este miercuri, 3 septembrie, ora 01:00 (ora României).



Noua listă va fi valabilă pentru toate cele 8 meciuri din faza principală Europa League. Modificări se mai pot face doar în cazuri excepționale, cum ar fi cel în care cel puțin doi portari de pe lista A devin indisponibili.



Una dintre noutățile lui FCSB pentru faza principală din Europa League va fi cu siguranță adăugarea lui Mamadou Thiam (30 de ani). Atacantul senegalez transferat recent de la U Cluj nu a fost trecut pe lista UEFA pentru play-off-ul Europa League contra lui Aberdeen, însă din septembrie este așteptat să aibă drept de joc.



De asemenea, Gigi Becali a anunțat că insistă pentru aducerea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. Ultima ofertă verbală, 4,5 milioane de euro.



În cazul în care transferul s-ar materializa, FCSB trebuie să îl înregistreze pe Louis Munteanu pe lista UEFA până pe 3 septembrie, ora 01:00. În caz contrar, atacantul nu ar avea drept de joc în competițiile europene.



Următorul moment în care cluburile vor putea face modificări pe lista UEFA va fi abia la finalul lunii ianuarie, când se încheie faza principală din Europa League. Cel mult trei jucători noi vor putea fi adăugați până la data de 5 februarie 2026.

Gigi Becali: ”Am făcut o ofertă de 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu”



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat încântat de performanța reușita de echipa sa, având în vedere că vor intra peste șapte milioane de euro în club din start, bani la care se vor adăuga și alte sume în funcție de rezultate și biletele vândute pentru meciurile din Europa League.



Entuziasmat, Becali a anunțat oferta pentru Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul campionatului. E gata să ofere 4,5 milioane de euro, sumă care, cel puțin la nivel declarativ, nu-l încântă pe omologul său de la CFR Cluj, Neluțu Varga.



„Am făcut o ofertă, am ridicat-o la 4,5 milioane de euro”, a spus Gigi Becali, după meci.

