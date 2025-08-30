Go Ahead Eagles, clip special înaintea meciurilor din Europa League

În urma tragerii la sorți de vineri, FCSB și-a aflat adversarele din faza principală Europa League: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Young Boys Berna (acasă), FC Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare). Programul meciurilor nu a fost anunțat încă de UEFA.



Go Ahead Eagles, una dintre formațiile din a patra urnă valorică, a marcat participarea în faza principală din Europa League printr-un clip care s-a viralizat pe rețelele sociale.



Clubul din Eredivisie s-a folosit de o secvență dintr-un film cu Rowan Atkinson (Mr. Bean) pentru a prezenta adversarele din Europa League. Pe lângă FCSB, olandezii vor mai înfrunta Aston Villa, Braga, VfB Stuttgart, Nice, Lyon, Salzburg și Panathinaikos.



Clipul postat de Go Ahead Eagles a strâns peste 20.000 de aprecieri în doar câteva ore. "Salutare, băieți. Ne vedem în câteva luni", le-a transmis clubul olandez rivalelor in Europa League.

Cine este Go Ahead Eagles, adversara lui FCSB



Go Ahead Eagles, club fondat în anul 1902, s-a calificat direct în faza principală din Europa League după ce a câștigat Cupa Olandei în urma unei finale cu AZ Alkmaar, scor 1-1, 4-2 d.l.d.



Formația din Deventer nu are un istoric bogat în cupele europene. La ultimele două apariții, în 2015 și 2024, Go Ahead Eagles a părăsit Europa League, respectiv Conference League încă din primul tur preliminar.



Conform cotelor de piață ale site-ului de specialitate Transfermarkt, Go Ahead Eagles este cea mai slabă adversară a lui FCSB - 28,2 milioane de euro. În comparație, campioana României este cotată la 48,4 milioane de euro.

