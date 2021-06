"Favorita mea e Turcia. Sunt foarte multi jucatori promovati de mine acolo!" Mircea Lucescu, in tribune la primul meci de la Euro

Mircea Lucescu va lua parte din tribune la meciul de debut de la Euro dintre Italia si Turcia.

Astazi, de la ora 22:00, va avea loc meciul de deschidere al EURO 2020, dintre Turcia si Italia, de pe stadionul "Olimpico", din Roma, transmis de PRO TV.

Datorita implicatiei aduse pentru dezvoltarea fotbalului din Turcia, Mircea Lucescu este a fost invitat de nationala alb-rosie la meciul de deschidere. Acesta a plecat astazi spre Roma.

"Sunt foarte multi jucatori promovati de mine, tot schimbul din fotbalul turcesc s-a datorat acelui an si jumatate. I-am gasit prin tot felul de echipe mai mici, acum joaca la echipe mari. Un an si jumatate important pentru viitorul nationalei Turciei. Ei m-au invitat, era normal sa ma duc. Ma intorc si dupa am alta treaba, incepe Campionatul European la Bucuresti.

Au o echipa competitiva, au invins Olanda destul de usor, Franta, destul de usor. E o echipa tanara. Echipa Italiei este o echipa cu jucatori dintr-un campionat foarte tacticizat, ei stiu sa joace pentru rezultat. sa vedem ce va iesi din aceasta confruntare.

Bineinteles ca favorita mea e Turcia. Eu vorbesc de meciul cu Italia. E lung acest turneu. Tin si cu Ucraina, am 11 jucatori in lotul echipei nationale. M-am intalnit cu ei", a spus Lucescu, la plecarea spre Roma.

Mircea Lucescu a fost selectionerul Turciei intre august 2017 si februarie 2019, perioada in care nationala a jucat 17 meciuri. Bilantul este de patru victorii, sase egaluri si sapte infrangeri.