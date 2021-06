Un fost jucator al lui Gloria Buzau cumpara Levski Sofia! Planurile marete pe care le are cu clubul bulgar

Joe Dixon este pe punctul sa devina patronul clubului bulgar.

Levski Sofia este pe punctul de a avea un nou actionar. Joe Dixon, un tanar om de afaceri de 31 de ani, si-a manifestat intentiile sa sa cumpere clubul din Bulgaria. Britanicul a cochetat cu fotbalul in trecut si a trecut chiar si prin Romania, intre 2007 si 2008, la echipa de juniori a Gloriei Buzau, pe langa cele ale lui Mancehster Uniter, Kartalsport, Fenerbahce, Grays Athletic, West Ham si Wellington.

In 2016 a pus ghetele in cui, dupa ce a adunat doar 3 meciuri in cariera de jucator profesionist, in care a marcat un gol. Dupa ce s-a lasat de fotbal, Dixon s-a axat pe afaceri, iar acum va deveni actionarul majoritat la Levski Sofia, echipa pentru care a pregatit deja un proiect de viitor, plus construirea unui nou stadion.

"Vreau sa construiesc un nou stadion. Este un proiect de lunga durata pentru mine. Partenerii meu din USA o sa ma sustina. In cateva zile se va incheia intelegerea", a declarat Joe Dixon in presa din Bulgaria.

Levski Sofia are 26 de de campionate in Bulgaria, dar din 2009 nu a mai reusit sa castige niciu titlu, ultimul deceniu fiind dominat de Ludogorets.