UEFA a sanctionat Anglia dupa ce suporterii englezi au folosit lasere si fumigene la meciul cu Danemarca. Amenda primita de britanici

Anglia, amendata de UEFA.

Federatia engleza de fotbal (FA) a primit o amenda de 30.000 de euro din partea UEFA pentru incidentele provocate de suporterii sai in cursul partidei Anglia - Danemarca (2-1 dupa prelungiri) din semifinalele EURO 2020, disputata pe stadionul Wembley din Londra, informeaza EFEE.

Intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, UEFA a precizat ca membrii Comisiei de Etica si disciplina a forului continental au decis sa amendeze FA pentru utilizarea de lasere si artificii in timpul meciului, precum si pentru "tulburari" in timpul intonarii imnurilor nationale.

Romanul Ovidiu Hategan a fost al patrulea oficial la semifinala Anglia-Danemarca, in timp ce Sebastian Gheorghe, arbitru asistent de rezerva

Anglia, care a cucerit un singur trofeul major in istoria sa, Cupa Mondiala in 1966, va infrunta selectionata Italiei in finala EURO 2020, programata duminica seara (22:00 - ora Romaniei), tot pe stadionul Wembley.

Italia - Anglia se vede , duminica (11 iulie 2021), de la ora 22:00, la PRO TV si pe VOYO.RO! Cele mai tari faze vor putea fi revazute pe sport.ro.