Sa fie doar o coincidenta?! Cat a castigat UEFA datorita faptului ca Anglia a ajuns in finala Euro 2020 

Finala Euro 2020 dintre Italia si Anglia se va juca pe Wembey. Stadionul va fi aproape plin de suporteri englezi, avand in vedere ca fanii italieni sunt nevoiti sa stea in carantina 10 zile daca doresc sa isi sustina favoritii, din cauza restrictiilor anti-covid. Astfel, din cei 60 000 de spectaori, cat vor fi prezenti la meci, se preconizeaza ca Squadra Azzura va avea doar 8 000 de suporteri. Restul de 52 000 vor fi englezi.

Este logic ca interesul britanicilor de a merge la finala ar fi scazut daca echipa lor nationala nu s-ar fi calificat in ultimul act, astfel cei de la UEFA vor castiga aproape 30 de milioane de euro doar prin simpla prezenta a nationalei lui Southgate in finala, interesul pentru bilete fiind ridicat.

Pe site-ul seatsnet.com, cel mai ieftin bilet pentru finala EURO 2020 costa 3 254 de euro, iar cel mai scump tichet, care este in loja lui Aleksander Ceferin, este de 9 364 de euro.

Anglia s-a calificat dramatic in ultimul act al Campionatului European. In minutul 102, arbitrul a dictat un penalty discutabil pentru elevii lui Gareth Southgate, iar Harry Kane a marcat golul calificarii. Presa internationala si mediul online l-au acuzat pe Sterling pentru modul in care a simulat la interventia lui Maehle.