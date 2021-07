Francezii continua sa se planga de conditiile de la Bucuresti, dupa ce au fost eliminati de la EURO 2020! "Baza de pregatire chiar nu a fost buna"

Franta a fost eliminata de la EURO 2020, dupa ce a pierdut la penalty-uri meciul disputat in optimile de finala, pe Arena Nationala, cu Elvetia, scor 3-3, 4-5 dupa lovituri de departajare.

Francezii sustin ca, printre altele, conditiile de la Bucuresti au contribuit la esecul pe care l-au inregistrat la aceasta editie a turneului final.

Dupa ce jucatorii s-au plans de conditiile de care au avut parte la Hilton Athene Palace, presedintele Federatiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graet, a spus ca nici baza de pregatire nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor. Baietii lui Didier Deschamps s-au antrenat pe stadionul "Arcul de Triumf".

"Sa incheiem discutia despre hotel. Nu am pierdut din cauza hotelului. In schimb, baza de pregatire chiar nu a fost buna. Asta trebuie sa admit. Dar nu putem spune ca, daca am fi schimbat hotelul, nu am fi primit ultimele doua goluri din meciul cu Elvetia...

Cand legi victoriile, totul e grozav la fotbal. Cand pierzi, e mereu vina altora... Nu sunt de acord cu asta", a spus Noel Le Graet, conform L'Equipe.