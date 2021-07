Elvetia - Spania, de la 19:00, pe PRO TV si VOYO | Dupa eliminarea campioanei mondiale, elvetienii spera la o noua surpriza la EURO 2020

Elvetia - Spania e de la 19:00, pe PRO TV si VOYO. Partida este si liveTEXT pe www.sport.ro.

Cele doua nationale au fost protagonistele celor mai spectaculoase partide din optimile de finala de la EURO 2020. Daca Spania a trecut de Croatia dupa minutele de prelungiri, cu 5-3, de cealalta parte, Elvetia a facut spectacol pe Arena Nationala, impunandu-se la penaly-uri in fata Frantei, campioana mondiala.

ECHIPELE PROBABILE

Elvetia: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic

Spania: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

"Urmatorul pas este mereu cel mai important. Vrem sa mergem mai departe, chiar daca intalnim una dintre favorite. Vrem sa progresam, cu totul respectul pentru adversar", a declarat Vladimir Petkovic, antrenorul Elvetiei.

"Sunt mandru sa fiu liderul unei asemenea echipe la un meci atat de important. Nu vrem sa aratam ca doar ne aparam, ci ca putem marca cu un gol mai mult", a spus si Xherdan Shaqiri.

"Va fi un meci complicat. Ma astept la o tactica similara ca cea pe care Petkovic a folosit-o impotriva noastra in Liga Natiunilor. Ataca si se apara foarte bine, joaca foarte bine ca echipa", a explicat Luis Enrique, selectionerul Spaniei.

In ultimele doua partide, in 2020, in Liga Natiunilor, una dintre intalniri s-a incheiat la egalitate, 1-1, in timp ce a doua a fost castigata cu dificultate de Spania, 1-0.