Englezii au prins curaj, dupa ce au eliminat Germania de la EURO 2020: "E infricosator cat de tari suntem"

Anglia a eliminat-o pe Germania de la EURO 2020, iar fotbalistii englezi nu isi mai incap in piele de fericire.

Capitanul lui Aston Villa, Jack Grealish, 25 de ani, are numai cuvinte de lauda despre echipa antrenata de Gareth Southgate:

"Anglia are sase jucatori in ofensiva care ar putea evolua la majoritatea cluburilor lumii. Eu, Sancho, Rashford, Sterling, Foden si Saka. E infricosator cat de tari suntem. Nu este aroganta, doar adevarul. Southgate nu ne mai poate folosi simultan pe toti sase. Totusi, stie sa ne implice pe toti in actiune".

Fotbalistul englez a dezmintit informatiile conform carora ar avea o relatie tensionata cu selectionerul Gareth Southgate: "Ma trateaza corect. Am vazut ce s-a scris, insa totul e bine intre noi. Si el conduce minunat aceasta echipa".

Anglia va juca, duminica, de la ora 22:00 , pe Stadio Olimpico din Roma, in sferturile de finala ale EURO 2020, impotriva Ucrainei. Meciul va fi transmis pe PRO TV Si VOYO.