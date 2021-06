Danemarca - Belgia, de la 19:00, in direct la PRO TV si pe VOYO! Danezii vor sa castige meciul pentru Eriksen

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Danemarca o va intalni pe Belgia in al doilea meci al Grupei B. In debutul la Euro 2020, cu Finlanda, danezii au trait o adevarata drama. Christian Eriksen s-a prabusit pe gazon in minutul 43 si a avut nevoie de resuscitare. UEFA a decis ca partida sa se reia dupa o ora jumatate. Pohjanpalo a profitat de o Danemarca debusolata si a marcat cu o lovitura de cap unicul gol al jocului.

Belgia nu a intampinat nicio problema in meiciul cu Rusia, Lukaku cu o dubla si reusita lui Meunier au adus primele 3 puncte pentru nationala lui Roberto Martinez la Euro 2020.

Copenhaga va gazdui a 16-a intalnire dintre cele doua nationale, care in acest moment se afla la egalitate perfecta. Ambele echipe si-au adjudecat cate 6 meciuri, iar 3 rezultate s-au terminat la egalitate. In 2020, s-au intalnit de doua ori in grupele Nations League, iar reprezentativa condusa de Roberto Martinez s-a impus in ambele jocuri, cu 2-0 si 4-2. Ultima oara cand danezii au reusit sa ii invinga pe belgieni a fost in 1995, cu 3-1, in preliminariile pentru Euro 96.

In acest moment, Lukaku&co sunt in fruntea Grupei B, cu 3 puncte, chiar daca au cu un meci mai putin decat Rusia si Finlanda, care ocupa locurile 2 si 3, cu acelasi punctaj. Danemarca este singura echipa care are 0 puncte, iar pentru a spera la optimile competitiei are nevoie de un rezultat pozitiv cu Belgia.