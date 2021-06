Sunt imaginile momentului de la Anglia - Croatia! Ce s-a intamplat dupa golul lui Sterling

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Nationala Angliei s-a impus in primul meci de la EURO 2020, cu scorul de 1-0, in compania Croatiei, dupa un meci destul de echilibrat. In ziua trei de EURO, Anglia si-a luat revansa pentru eliminarea din finala Cupei Mondiale din 2018, si a reusit prima victorie in fata Croatiei din 2009.

Golul victoriei a fost marcat de Raheem Sterling, in minutul 57, fiind servit excelent de Phillips. Golul a generat o bucurie imensa, iar fotografii au surprins, in spatele fotbalistilor, si fericirea suporterilor.

Ba mai mult, doi supoteri s-au bucurat excesiv si s-au trezit rostogolindu-se pe plansa de sponsori pusa de UEFA peste tribuna din spatele portii croate.