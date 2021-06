Anglia - Croatia | Meciul incepe de la ora 16:00, pe PRO TV si VOYO! Kane si Modric promit sa faca spectacol

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Primul meci din Grupa C a Euro 2020 va fi intre cele doua echipe favorite de a ajune in optimi. Anglia - Croatia se va juca pe Wembley, de la ora 16:00, in fata a 23 000 de spectatori.

Gareth Southgate si Zlatko Dalic s-au intalnit de 3 ori de cand fiecare a devenit selectionerul tarii sale. Primul meci a fost in semifinalele Cupei Mondiale din 2018, cand Croatia s-a impus cu 2-1 si a ajuns in finala, apoi, la 3 luni distanta, a urmat un rezultat de egalitate in Nations League, 0-0, ca in noiembrie 2018, Anglia sa castige cu 2-1, in aceeasi competitie.

Este a doua oara in istoria Campionatului European cand cele doua echipe se intalnesc in fazele grupei. In 2004, Anglia a invins cu 4-2 si a mers impreuna cu Franta mai departe, in timp ce Croatia si Elvetia au parasit competitia. Acum, la Euro 2020, elevii lui Southgate si Dalic se vor bate cu Cehia si Scotia pentru un loc in optimi.

In cele 10 meciuri pe care le-au disputat, englezii s-au impus de 5 ori, croatii de 3 ori si doua partide s-au terminat la egalitate.