Scenariul horror prin care Spania poate pierde la masa verde primul meci cu Suedia de la Euro! Anuntul momentului

Spania ar putea pierde la masa verde primul meci de la Euro.

Duminica, Busquets a fost depistat cu COVID-19 si a parasit cantonamentul echipei nationale pentru a primi ingrijiri medicale. Chiar daca Federatia Spaniei a anuntat ca jucatorul Barcelonei este singurul infectat, tot lotul este, in acest moment, in izolare. Fotbalistii convocati de Luis Enrique nu vor fi pe teren nici in amicalul cu Lituania, de marti, acestia vor fi inlocuiti de jucatorii nationalei de tineret.



Spania ar putea pierde la masa verde primul meci de le Euro, cu Suedia, daca există un focar care afecteaza jumatate din echipa si nu poate reuni 13 jucatori, inclusiv un portar, care sa fie negativi la testul PCR de dinaintea meciului. UEFA permite doar o amanare de 48 de ore, in cazul in care lista va fi refacuta, cu conditia ca toti jucatorii care sunt inlocuiti din cauza infectiei cu coronavirus sa mai joace la aceasta editie de Campionat European.

"In cazul in care un grup de jucatori dintr-o echipa este plasat in carantina obligatorie sau auto-izolare, in urma unei decizii a unei autoritati nationale sau locale competente, meciul va continua asa cum era programat, atat timp cat cel putin 13 jucatori disponibili (inclusiv un portar), indiferent de orice alta prevedere a regulilor competitiei (inclusiv termenul limita pentru depunerea listei de jucatori), cu conditia ca toti jucatorii eligibili sa reprezinte echipa nationala in conformitate cu art. 46 din regulile de concurs si sa fie depistati negativ in conformitate cu prevederile Protocolului UEFA.

Daca o Federatie Nationala nu este in masura sa etaleze o echipa cu numarul minimum de participanti mentionat mai sus, 13, inclusiv un portar, meciul va fi reprogramat in termen de 48 de ore de la data meciului corespunzator de catre administratia UEFA, care de asemenea, are puterea de a aloca un loc alternativ", este un citat din regulamentul UEFA.

In cazul in care toate optiunile sunt irealizabile, "Comitetul Executiv Euro 2020 va lua o decizie in acest sens si ar putea decreta infrangerea cu 3-0 a Federatiei care nu se poate prezenta cu o echipa".

Inclusiv spectatorii care vor participa la meciurile din cadrul Campionatului European trebuie sa prezinte un test PCR negativ la intrarea in stadion. In Spania, in acest moment, este o adevarata disputa de idei. Inainte sa plece in cantonamentul premergator Euro 2020, Forul de la Madrid ceruse sprijinul guvernului pentru vaccinarea intregului lot al echipei nationale de fotbal, dar aprobarea nu a venit in timp util.