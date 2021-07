Au avut tribunele 100% pline la Euro, dar UEFA a sanctionat Ungaria! De ce vor juca trei meciuri fara spectatori

Ungaria a jucat in "grupa mortii" de la Euro, contra Frantei, Portugaliei si Germaniei

Ungaria a fost sanctionata pentru comportamentul fanilor lor in timpul a 3 meciuri de la Euro. Nationala maghiara va trebui sa dispute urmatoarele doua meciuri cu portile inchise, cu posibilitatea de a prelungire la 3, daca incidentele se mai repeta.

Suporterii unguri i-au abuzat rasial pe jucatorii francezi, iar in meciurile contra Germaniei si Portugaliei au afisat steaguri si bannere homofobe.

In plus, federatia maghiara a fost amendata cu 100.000 de euro, iar in timpul meciurilor fara spectatori trebuie sa afiseze un banner cu hashtagul #EqualGame.