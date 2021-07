Bergodi nu ii da credit Italiei in finala cu Anglia: "Eu cred ca pleaca cu sansa a doua!" Cu ce ii poate surprinde Mancini pe englezi 

Finala Euro 2020 se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Anglia si Italia se vor intalni in finala Euro 2020. Ambele echipe au avut nevoie de prelungiri in semifinale pentru a ajunge in ultimul act al competitiei, insa englezii au marcat in minutul 104 si nu au mai fost nevoiti sa treaca prin emotiile penalty-urilor.

Cu toate ca a impresionat cu stilul sau ofensiv, Cristiano Bergodi este de parere ca Squadra Azzura pleaca cu sansa in doua in meciul cu echipa pregatita de Southgate. Fostul antrenor al Craiovei considera ca Anglia este superioara din punct de vedere tactic si ca Italia poate castiga doar cu ajutorul fortei grupului.

"Eu cred ca pleaca cu sansa a doua pentru ca, in primul rand, sunt 70 000 de oameni acolo, tot Wembley-ul e cu Anglia. Da, pentru Anglia, e si un atuu, e si un paradox, poate fi o presiune in plus. Dar din punct de vedere tactic, Anglia este peste, Italia pleaca cu sansa a doua.

Italia are forta grupului, e drept. Stii cum e? Pentru Italia a fost o tragedie ratarea ultimului Campionat Mondial, ca nu s-a calificat, pentru suporterii obisnuiti cu Italia mereu calificata a fost atunci o tragedie. Acum, e o generatie noua de tineri, cu cativa jucatori experimentati. Mancini a facut un grup extraordinar. E insa o finala, intr-o finala se poate intampla orice. Anglia joaca mult pe posesie, vertical, trebuie sa aiba grija acolo la mijloc. Evident ca tin cu Italia si sper sa castige!", a declarat Bergodi pentru playsport.ro.

Tehcinianului i s-a mai adeverit un pronostic. In optimea dintre Italia si Belgia a declarat ca echipa care se va impune va juca finala Euro 2020 impotriva Angliei.