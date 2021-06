Turcia - Italia deschide spectacolul fotbalistic de la EURO 2020. Meciul este de la 22:00 pe PRO TV si VOYO. Care sunt echipele probabile 

Prima partida de la EURO 2020 le aduce fata in fata pe Turcia si Italia, meciul urmand sa se dispute pe "Olimpico" din Roma.

Meciul se anunta a fi unul incendiar, tinand cont ca in ultimele doua confruntari directe scorul a fost egal, 1-1, in partide amicale. Ultima victorie a Italiei in fata Turciei dateaza din 2000, de la Campionatul European, atunci cand Squadra azzurra s-a impus cu 2-1.

"Rezultatul pe care il obtinem in primul meci este foarte important: un egal sau o victorie va crea confuzie in grupa. Asa sper", a declarat Şenol Güneş, antrenorul turc.

De cealalta parte, selectionerul Italiei a marturisit ca: "Trebuie sa respectam Turcia, meciul de deschidere mereu este dificil".

ECHIPE PROBABILE

Turcia: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan; Burak Yılmaz

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Meciul va fi arbitrat de olandezul Danny Makkelie, iar pe stadion vor avea drept de acces aproximativ 23.000 de spectatori.