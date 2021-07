"Pentru noi, este cel mai mare test pe care ni-l putem imagina!" Gareth Southgate trage un semnal de alarma dupa calificarea Angliei

Selectionerul Angliei este precaut inaintea finalei.

Anglia s-a impus cu 2-1 in semifinala cu Danemarca si a reusit sa-si asigure biletele pentru finala cu Italia. Selectionerul englez trage insa un semnal de alarma si spune ca va fi cel mai greu de pana acum, iar jucatorii sai trebuie sa fie pregatiti pentru un meci teribil.

"Eu cred ca jucatorii mei au stiut sa raspunda la ceea ce stiam ca va fi o seara complicata. Pana in semifinale, noi am avut un parcurs fara probleme, dar stiam ca la un moment vom incasa un gol si va trebui sa raspundem. Danemarca ne-a presat bine, a marcat un super gol, dar la raportul de forte, numarul de interventii pe care portarii au fost nevoiti sa le faca si lungile perioade, mai ales in repriza secunda, noi am fost mai periculosi. Cred ca meritam aceasta calificare.

Le-am spus jucatorilor inainte de meci ca au gasit intotdeauna o modalitate de a castiga in ultimii ani, indiferent de scenariu, fie ca am condus sau am fost condusi, in preluungiri sau la penalty-uri. Am vrut ca ei sa aiba incredere. Am fost foarte dominatori in ultima jumatate de ora si am avut mai multa energie decat ei. Danemarca a facut cinci schimbari rapid si nu mai putea face in prelungiri, in timp ce noi, noi avem o banca de rezerve care ne permite sa fim in pozitia in care suntem.

Cu Danemarca am pastrat bine mingea, in ciuda presiunii, dar cu Italia va trebui sa o facem si mai bine, pentru ca este mult mai puternica. Va trebui sa gasim solutii. Danemarca nu a pierdut decat patru meciuri din 30 disputate inainte de meciul cu noi, iar Italia sta si mai bine. Este o echipa de inalt nivel de cel putin doi ani. I-am urmarit, i-am observat bine.



Este o echipa care joaca cu multa energie si stil, este greu sa marchezi cu ei. Ei merita sa fie in finala dupa ce au invins echipe precum Belgia si Spania. Pentru noi, este cel mai mare test pe care ni-l putem imagina, dar trebuie sa ne pregatim. Va fi o oportunitate formidabila pentru noi sa-i intalnim", a adaugat Gareth Southgate.