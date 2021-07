Visul frumos s-a incheiat pentru Danemarca! Anglia s-a clatinat, dar s-a calificat. Imaginile zilei la Euro 2020

Finala Campionatului European se vede la PRO TV si pe VOYO.RO!

Danezii au inceput in forta si au deschis scorul, in minutul 30, prin Damsgaard, cel mai tanar fotbalist care inscrie din lovitura libera la Euro in ultimii 40 de ani.

Englezii au restabilit egalitatea noua minute mai tarziu. Kjaer a trimis in proprie poarta si a readus-o pe Anglia in joc.

Pana la finalul timpului regulamentar nu s-a mai marcat, motiv pentru care meciul a ajuns la prelungiri. In minutul 104, Sterling a cazut in careu dupa un contact cu Maehle. Kane a executat, iar Schmeichel a respins in fata. Acest lucru i-a permis atacantului britanic sa trimita inca o data spre poarta, iar de aceasta data nu a mai ratat.

S-a incheiat 2-1, iar Anglia s-a calificat in finala, acolo unde o va intalni pe Italia.