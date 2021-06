Lovitura primita de Belgia! Castagne a suferit o "dubla fractura orbitala" si nu va mai juca la Euro

Timothy Castagne a suferit o dubla fractura la fata.

Internationalul belgian Timothy Castagne a suferit o dubla fractura la fata inprima repriza a meciului cu Rusia (scor 3-0), disputat sambata seara la Sankt Petersburg, devenind astfel indisponibil pana la finalul EURO 2020, a anuntat Roberto Martinez, selectionerul Belgiei, citat de AFP.

Fundasul dreapta, in varsta de 25 ani, s-a lovit in plina viteza de mijlocasul rus Daler Kuziaev, in minutul 26, si nu a mai putut continua jocul, fiind inlocuit cu Thomas Meunier, jucatorul Borussiei Dortmund, care s-a dovedit determinant in succesul belgienilor, cu un gol si o pasa decisiva.

Transportat la spital, Castagne a fost supus unui control medical in urma caruia s-a stabilit ca a suferit "o dubla fractura orbitala", potrivit lui Martinez.

"Castagne nu va putea continua sa joace. Are o dubla fractura. Cu siguranta nu va putea disputa restul turneului", a spus tehnicianul spaniol.

Fotbalistul belgian, care evolueaza in Premier League, la Leicester City, se afla la prima sa mare competitie alaturi de selectionata Belgiei.

Martinez s-a aratat, in schimb, mai optimist in privinta fundasului Jan Vertonghen, lovit la o glezna, care a cerut sa fie inlocuit cu un sfert de ora inainte de finalul jocului. "Este mai putin grav", a afirmat selectionerul.

Belgia, una dintre favoritele la castigarea trofeului, nu a putut conta la meciul cu Rusia pe unul dintre cei mai buni jucatori ai sai, Kevin de Bruyne, care a suferit multiple fracturi faciale in cursul finalei Ligii Campionilor, disputata pe 29 mai, in care echipa sa, Manchester City, a fost invinsa la limita de Chelsea Londra (0-1).

De Bruyne si-ar putea face, insa, aparitia pe teren la cel de-al doilea meci de la EURO 2020 al belgienilor, programat joi, la Copenhaga, impotriva selectionatei Danemarcei.

