Italia - Elvetia, de la 22:00, in direct la PRO TV si VOYO | Echipa lui Mancini, gata de spectacol si in al doilea meci de la Euro 2020

Italia - Elvetia se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Italia - Elvetia

Echipele de start:

Italia a deschis in mare stil Euro 2020. Elevii lui Roberto Mancini nu i-au dat nicio sansa Turciei si au castigat cu 3-0 primul meci din Grupa A. In a doua partida, Squadra Azzura va primi vizita Elvetiei pe Olimpico. Elevii lui Vladimir Petkovic au inregistrat o remiza in meciul cu Tara Galilor.

Prima intalnire dintre cele doua echipe nationale dateaza din 1911, iar cele 58 de meciuri au avut parte de 178 de goluri. Italia s-a impus de 28 de ori, 22 de jocuri s-au terminat la egalitate, in timp ce Elvetia a reusit sa invinga doar de 8 ori, ultima oara in 1993.

Baietii lui Mancini conduc Grupa A dupa prima runda, cu 3 puncte, urmati de Elvetia si Tara Galilor, ambele cu 1 punct. Tucia ocupa ultima pozitie, cu 0 puncte si un golaveraj de -3.