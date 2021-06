Noi informatii despre transferul lui Radu Stefan la Inter! Anuntul facut de presa din Italia

Continua tratativele dintre Inter si Lazio pentru transferul lui Radu Stefan.

Simone Inzaghi, proaspatul antrenor al lui Inter, si-l doreste pe Radu Stefan in defensiva echipei sale. Cei doi au mai lucrat impreuna in perioada in care Inzaghi a pregatit-o pe Lazio.

Inzaghi este convins ca romanul l-ar putea ajuta atat pe teren, cat si in vestiar, fiind cunoscut si respectat pentru profesionalismul sau.

Inter si Lazio au intensificat negocierile, iar potrivit presei din Italia, cele doua cluburi pun la punct ultimele detalii in privinta transferului, urmand ca in perioada urmatoare sa se faca si anuntul oficial.

Radu se confunda cu istoria lui Lazio, fotbalistul roman este apreciat atat de suporteri, cat si de oamenii din club. In acest sezon a devenit fotbalistul cu cele mai multe prezente in tricoul gruparii, 412, in toate competitiile, depasindu-l pe legendarul Giuseppe Favalli, care avea 401 prezente.