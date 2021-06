Moment de sinceritate! Senol Gunes recunoaste ca Italia a fost net superioara Turciei: "Italia a dominat jocul!"

Senol Gunes, selectionerul Turciei a recunoscut ca echipa sa nu s-a ridicat la nivelul reprezentativei Italiei.

Italia - Turcia a fost partida de deschidere a Campionatului European de fotbal - EURO 2020, disputata vineri seara pe Stadio Olimpico din Roma si incheiata cu victoria clara a peninsularilor (scor 3-0).

"Speram intr-un alt rezultat, insa Italia a fost dominatoare. Primul gol a schimbat lucrurile in repriza secunda si am pierdut controlul partidei. Din punct de vedere tactic, Italia a fost superioara, a controlat terenul si mingea. Speram ca echipa mea sa reuseasca un meci mai bun. Am fost buni in in prima repriza, am jucat bine, am ramas in meci. Am vrut sa tinem mingea, dar Italia a avut posesia si ne-a sufocat cu presingul lor si cu un ritm ridicat.

Trebuia sa jucam mai bine. Insa turneul continua, am pierdut in fata unei echipe care a jucat pe teren propriu, trebuie sa reactionam impotriva Tarii Galilor si Elvetiei. In privinta meciului din aceasta seara, am dat maximum, dar ar fi fost nevoie de mai multa viteza la pase. Insa jucatorii mei au luptat si au dat dovada de caracter", a declarat Gunes la conferinta de presa pe care a sustinut-o la finalul jocului.

Italia s-a impus in fata Turciei prin autogolul lui Merih Demiral (53) si reusitele lui Ciro Immobile (66) si Lorenzo Insigne (79).