Cariera incheiata pentru Eriksen la Inter?! Un medic italian trage un semnal de alarma: "Legea de aici e cea mai severa din lume"

Fotbalistul danez a suferit un stop cardiac pe durata meciului Danemarca Finlanda, insa din fericire a fost resuscitat cu succes.

Problemele lui Christian Eriksen nu s-au terminat pe gazonul terenului din Copenhaga. Presa din Italia anunta ca problema medicala cu care se confrunta nordicul nu i-ar mai putea permite, legal, sa mai activeze ca fotbalist pe stadioanele din Italia. Informatia a fost comentata si de presedintele societatii de cardiologie din sportul italian:

"Cum e posibil ca un fotbalist supus numeroaselor testari medicale sa fie lovit de un atac de cord? Sunt aspecte care pot scapa chiar si celor mai precise verificari medicale, chiar daca acestea sunt facute des. Un astfel de eveniment poate aparea intre testari", a declarat cardiologul Lucio Mos pentru Radio Punto Nuovo, citat de Tuttosport.

"Legea italiana in acest domeniu e cea mai severa din lume, de aceea decesele in timpul activitatii sportive sunt mai putine aici decat in alte tari. Cazul lui Eriksen? A fost defibrilat, deci trebuie sa intelegem ce a cauzat stopul cardiac. Cu legislatia actuala, o sa-i fie dificil sa revina pe stadioanele din Serie A. Protocolul e rigid, dar nu vom cere schimbarea lui. Celelalte tari europene ar trebui sa le schimbe pe ale lor", a adaugat Lucio Mos.