Spinazzola, primit ca un rege de coechipieri dupa accidentare! Spiritul de echipa al Italiei, principalul argument pentru castigarea Campionatului European

Fundasul italian a parasit meciul cu Belgia accidentat.

Italia a invins Belgia cu 2-1 si s-a calificat in semifinalele Campionatului European, insa din pacate pentru Roberto Mancini, tehnicianul a ramas fara unul dintre cei mai buni si constanti jucatori de la acest turneu final, Leonardo Spinazzola. Fundasul stanga a cerut schimbarea dupa 79 de minute, simtind o problema medicala in urma unui sprint.

A fost inlocuit cu Emerson Palmieri, jucatorul lui Chelsea. Din pacate pentru Spinazzola, ceea ce parea cel mai negru scenariu s-a adevarit pentru jucatorul Romei, iar conform jurnalistului Fabrizio Romano, fundasul va lipsi de pe teren intre 5 si 6 luni, avand o ruptura a ligamentelor tendonului.

Totusi, jucatorii italieni nu l-au uitat pe coechipierul lor, iar dupa ce i-au scandat numele in autocar dupa meci, acestia l-au intampinat ca un erou pe Spinazzola la hotel, in momentul in care acesta a revenit dupa controlul pe care l-a efectuat la spital.

???????? SPINAZZOLA SE DESPIDE de la concentración de ITALIA entra APLAUSOS tras lesionarse de gravedad del tendón de Aquiles. ¡Que se recupere pronto????! #EURO2020 pic.twitter.com/xewFcX7Aah — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2021