EXCLUSIV | "Un jucator mare simte asta si face diferenta!" Remarcatul lui Victor Piturca de la victoria nordicilor in fata Cehiei

Danemmarca a invins Cehia cu 2-1 si s-a calificat in semifinale.

Dupa ce a inceput Campionatul European cu un soc, atunci cand cel mai important al lor, Christian Eriksen s-a prabusit pe teren si a fost aproape de o tragedie, Danemarca si-a revenit si a reusit sa se califice pana in semifinale, fiind surpriza placuta a turneului. Fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca, a remarcat inteligenta exceptionala a lui Delaney la primul gol marcat de nordici, dar si precipitarea jucatorilor cehi.

"E o victorie fantastica pentru danezi. Si ce s-a intamplat cu Eriksen a avut un rol. Poate fi surpriza turneului. Sa-i vedem pe danezi cu Anglia. Nu exceleaza englezii, dar au o valoare individuala exceptionala. Nu esti atent sau faci o greseala mica, te taxeaza imediat. Vedem ca la primul gol sunt 7 danezi, cehii find plasati bine, totusi.

Uitati-va la Kalas si la Schick. Veti vedea cum se duc amandoi cu Vestergaard, probabil si din cauza mizei jocului, o greseala mare. Uitati ce simplu. Ramane singur Delaney si marcheaza. Cauti spatiu liber, un jucator mare simte asta si uite ca Delaney a facut diferenta", a spus expertul PRO TV.

Tehnicianul a analizat si al doilea gol al danezilor, care a venit in urma unei faze pozitionale, unde mingea a circulat foarte bine din partea dreapta in partea stanga, iar Coufal, fundasul dreapta al Cehiei, a facut o greseala fatala care a dus la reusita nordicilor.

"Uitati aici ce fac cele doua varfuri. Braithwaite pleaca in adancime si Dolberg la primit. Joaca in zona aglomerata Danemarca si scot foarte bine mingea de acolo. Aici cand se schimba jocul se face diferenta. Coufal incearca sa stranga la Maehle insa e prins putin in contratimp. Dupa, Maehle ramane singur, centreaza perfect, Dolberg si-a castigat pozitia si asa se marcheaza golul de 2-0", a mai remarcat Victor Piturca.