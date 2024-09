Echipa sa a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Copenhaga, scor 1-2. Vejle a deschis scorul în minutul 47 prin Kirkegaard, dar Diks a restabilit egalitatea de la punctul cu var. Golul decisiv i-a aparținut lui Cornelius în minutul 85.

Declarațiile lui Mihai Teja după ce a debutat cu eșec la Vejle

La finalul meciului, Mihai Teja s-a declarat dezamăgit de rezultat și a transmis că, în opinia sa, un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil.

”Îmi pare rău pentru jucători, pentru că sunt de părere că am fi meritat un punct. Vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru prestația bună și pentru atitudine. Trebuie să fim uniți și să muncim din greu. Am încredere în această echipă. Nimic nu este imposibil, dar obiectivul nostru imediat este să câștigăm un meci”, a spus Mihai Teja după meci.

Teja, conflict cu Thomas Delaney la debutul la Vejle

Antrenorul celor de la Velje a fost și protagonistul unui scandal la primul său meci pe banca echipei. Pe finalul meciului, Teja a intrat într-un conflict cu Thomas Delaney, la o fază petrecută în apropierea băncii de rezerve. Momentul a fost aplanat de intervenția directorului sportiv, Mario Nicolae.

Delaney a urmărit un balon în apropiere de tușă, iar Teja i-a cerut arbitrului să acorde aut pentru echipa sa, considerând că mingea a părăsit suprafața de joc, moment în care fostul jucător de la Borussia Dortmund, Sevilla și Anderlecht a explodat la adresa tehnicianului.

La finalul jocului, Thomas Delaney a comentat momentul cu zâmbetul pe buze.

”Trebuia să mă descarc puțin. A fost o dispută dacă mingea a fost afară sau nu. Eu nu am crezut că a ieșit. Antrenorul lui Vejle a crezut că a fost aut și am început să ne certăm. Am încercat să îi spun că el nu este arbitru, dar apoi m-am gândit că nici eu nu sunt. Totul s-a întors împotriva mea”, a spus Delaney zâmbind la finalul jocului.