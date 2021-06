EXCLUSIV | "Sterling a fost cel mai bun jucator englez astazi! A marcat, a driblat!" Victor Piturca a descoperit veriga slaba din apararea Germaniei

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Victor Piturca a identificat greselile in apararea Germaniei inca din finalul primei reprize, cand Harry Kane a avut ocazie foarte mare de a marca dupa o incursiune a lui Sterling.

"Aici Rudiger trebuia sa iasa mai repede, iar Hummels trebuia sa ramana cu Kane, nu s-a intamplat asta. Kroos trebuie sa plece in zona lui Rudiger, sa nu ramana jucatorul liber", a declarat Piturca.

Fostul selectioner al Romaniei a analizat primul gol al meciului, marcat de Sterling. Antrenorul observa greseala de plasament a lui Hummels, care este in spatele atacantilor englezi si nu mai apuca sa il marcheze pe Kane, care duce mingea in flancul stang.

"Aici greseste Hummels, e in spatele celor trei, cu 60 de cm in spate, daca era in linie cu cei trei sau trebuia sa fie langa Kane, nu avea voie sa fie Kane singur. Mingea se duce la Kane, Sterling vrea sa intre in combinatie cu el. Faza facuta foarte bine de Kane, mi-a placut de el cum a jucat astazi, nu ca a inscris, dar a tinut de minge. Sterling pleaca, iar Rudiger, care venise cu el pana acolo, ramane in spate. Hummels, la fel, se duce cu Kane, dar el trebuie sa stranga la cel mai periculos atacant", a precizat Victor Piturca.

Expertul PRO TV a analizat si primul gol marcat de Ucraina, in partida cu Suedia. Tehnicianul a remarcat faptul ca suedezii nu au iesit in pressing si ca Yarmolenko a avut timp sa isi pregateasca pasa catre Zinchenko. Antrenorul admira calitatea extremei ucrainene care a pacalit apararea suedeza si a pasat catre Zinchenko, atunci cand toti se asteptau sa traga la poarta.

"O minge aruncata lung de portar. Mingea este la Shaparenko. Se creeaza un spatiu mare aici. De ce va spun ca spatiile sunt extrem de importante? De ce s-au oprit suedezii si nu au urcat? I-au dat timp, spatiu sa ii paseze fundasului dreapta. Ce face Yarmolenko? Pleaca imediat sprint. Forsberg care trebuia sa fie aici, era cu spatele. Primeste singru Yarmolenko, are timp sa isi fixeze adversarul, isi intoarce adversarul pe piciorul drept si urmeaza o centrare cand toti suedezii se asteptau sa dea la poarta. Da un exterior senzational si Larsson nu il marcheaza pe Zinchenko. Asa s-a scris istoria primului gol. Vorbim tot de spatiul lasat liber de adversar, jucatorii valorosi stiu sa foloseasca acest spatiu si imediat apar bresele in apararile adeverse", a observat Victor Piturca.