EXCLUSIV | "E posibil asa ceva?! La nivelul asta sa te depaseasca Barella?" Victor Piturca a identificat lipsurile Belgiei din meciul cu Italia

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO

Spania a reusit sa se califice dramatic la penalty-uri in fata Elvetiei si a obtinut biletul pentru semifinale. Victor Piturca a analizat primul gol al partidei, care a fost o minge introdusa in proprie poarta de Zakaria. Fostul selectioner a remarcat pozitionarea gresita a apararii lui Petkovic, care au uitat complet de Jordi Alba si i-a dat sansa jucatorului Barcelonei sa suteze catre poarta lui Sommer.

"Vin doi jucatori la corner pentru a atrage doi jucatori la echipa adversa. Se incearca o blocare aici si se reuseste. Mingea ajunge la Alba si are timp suficient pentru a-si pregati exectutia, mingea sa il loveasca pe Zakaria si sa intre in poarta. Micile detalii fac diferenta, imediat Alba trebuia sa fie marcat. Nu s-a ajuns aici, s-a tras la poarta si s-a marcat gol. Acest gol primit i-a costat pe elvetieni, care in economia jocului a contat foarte mult", a declarat Victor Piturca la PRO TV.

Antrenorul roman a analizat si reusita Elvetiei. Piturca o observat ca balonul pierdut de Busquets le-a dat ocazia elvetienilor sa egaleze. De aemenea, tehnicianul a apreciat modul in care Freuler a gestionat faza si organizarea jucatorilor lui Petkovic in jocul fara minge.

"Pierde mingea Busquets, Freuler recupereaza mingea. Uitati-va ce se intampla aici, pe unde e Azpilicueta. Ramane undeva pe la 40 de metri intre el si Laporte. Koke are tentinda sa plece, dar nu se astepta ca cei doi fundasi centrali sa faca un carambol acolo. De remarcat Freuler ce face, pleaca dintre fundasii centrali si cand ajunge, da o pasa pentru Shaqiri. Bosquets care nu prea pierde mingea, azi a fost obosit si a pierdut foarte usor", a precizat expertul PRO TV.

In celalalt meci din sferturi, Italia a castigat cu 2-1 si va juca semifinala contra Spaniei. Victor Piturca a observat lipsa de tenacitate a apararii belgienilor, care nu a iesit deloc in pressing. Antrenorul ii lauda pe italieni pentru modul in care au reactionat cand au pierdut mingea si observa cum Barella a scapat dintre trei aparatori belgieni si l-a invins pe Courtois.

"Hai sa ne uitam putin la belgieni sa vedem ce seara au prins la meciul asta. Eu cred ca asta le spunea De Bruyne: "Iesiti, ma, fratilor! Ce faceti?". Veratti paseaza pentru Immobile care se demarca fantastic. Au pierdut mingea, Veratti recupereaza mingea si da pasa pentru Barella, care este intre 3 jucatori belgieni. E posibil asa ceva? La nivelul asta sa te depaseasca Barella? Daca erau Messi sau Ronaldo intelegeam, dar Barella? Daca primesti un gol de genul asta, iti pui intrebari ca antrenor: "Eu ce sanse am in seara asta?". Jucatorii erau la 16 metri, stateau si se uitau. De asta au pierdut azi belgienii. Acesta a fost unul dintre motive.

Belgienii cu o echipa labartata, au vrut sa faca pressing la portar. Donnarumma a vazut ca sunt aici si le-a facut semn cu mana sa iasa. Pana la urma a ajuns mingea la Di Lorenzo si vedem spatiul lasat de belgieni. Ia uitati aici. Primeste mingea Barella si ia uite ce simplu au ajuns cu 4-5 atingeri la poarta. Pustiul asta Doku, eu m-am gandit: "De unde l-a gasit?", dar a jucat foarte bine. A fost cel mai periculos. In fotbalul de astazi conteaza plasamentul. Si 30 de centimentri conteaza. Nu mai are jocul cursivitate si nu mai exista spatii mari", a dezvaluit antrenorul.