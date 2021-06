EXCLUSIV | "Dupa parerea mea, portarul e de vina la acest gol!" Victor Piturca a identificat problemele in defensiva portughezilor 

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Victor Piturca a identificat arma secreta a cehilor. Fostul selectioner al Romaniei a prezentat o faza din minutul 23 care este reprezentativa pentru intreaga desfasurare a partidei. Antrenorul roman a analizat modul exemplar in care s-a aparat Cehia, argumentand ca acest detaliu le-a adus calificarea in sferturile Euro 2020.

"Ne uitam la cehi cum se strang imediat. Liniile sunt foarte compacte intre ele si vedem cum se plaseaza jucatorii cehi, cum nu ii lasa sa paseze intre linii. Olandezii se misca, il vedem pe Blind aici. Se duce imediat, uitati cum acopera spatiul ca sa nu primeasca atacantul olandez mingea. Iar vedem linia de 4 jucatori. Soucek e foarte important in economia acestei faze. Blind e olbigat sa joace in spate, dar pasa a fost gresita. Asta a fost secretul victoriei cehilor. A fost o echipa foarte bine organizata, liniile foarte bine compacte", a precizat Victor Piturca.

Belgia s-a calificat in sferturile Campionatului European dupa ce a trecut cu 1-0 de Portugalia, datorita golului marcat de Thorgan Hazard. Antrenorul roman a identificat problema in defensiva lusitanilor la singura reusita a meciului. Piturca a observat ca portughezii nu au iesit in intampinarea jucatorului belgian, acesta avand suficient timp sa isi pregateasca executia si sa il invinga pe Rui Patricio.

"Mingea ajunge la Vertonghen, aici nu inteleg cum la o pasa de 60-70 de metri Lukaku ii ia fata lui Ruben Dias. Cum a parasit linia celor 4 fundasi Lukaku, iar Ruben Dias e in spatele lui. Ajunge mingea la Meunier, care paseaza la Torghan Hazard. Vedem spatiul acesta mare. Aici, cand Meunier se pregateste sa paseze, jucatorii portughezi in loc sa faca pasul inainte, ei raman pe loc sau dau inapoi. Hazard are timp sa isi pregateasca executia. Ruben Dias, la fel, in loc sa faca pasul si sa micsoreze distanta intre el si minge, ramane pe loc si se decide soarta acestui joc. Dupa parerea mea, portarul e de vina la acest gol. Sutul a fost tare, dar portarul portughez a plecat in dreapta. Mingea a fost undeva pe mijlocul portii", a precizat Victor Piturca.