Dan Petrescu a avut parcare VIP, dar a stat printre suporterii macedoneni: "Nu am avut bilet nici de la FRF, nici de la UEFA!"

Controversa invitatiilor la Euro continua

Dupa ce la primul meci de pe Arena Nationala legendele fotbalului romanesc au stat la tribuna a II-a, iar la VIP au stat politicienii, UEFA a suplimentat numarul de invitatii de la "oficiala".

Cu toate acestea, Hagi si Gica Popescu le-au refuzat, iar Dan Petrescu a stat la tribuna a II-a, printre suporterii macedoneni.

"Mai conteaza unde am stat? Am stat unde am primit. N-am avut bilet nici de la Federatie, nici de la UEFA, ci de la altcineva. Era bine sa avem toti un bilet intr-o zona mai buna, dar si eu am fost spectator. N-ar trebui sa ne plangem, asta-i situatia”, a declarat Petrescu pentru Gazeta Sporturilor.