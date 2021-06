Motivul pentru care Dan Petrescu nu a mai semnat cu Al Faisaly! Antrenorul roman nu duce lipsa de oferte

Petrescu si echipa din Arabia Saudita nu s-au inteles la bani.

Dupa ce presa din Arabia Saudita l-a dat pe Dan Petrescu ca viitor antrenor al lui Al Faisaly, acestia au modificat informatia argumentand ca tehnicianul roman este pe o lista scurta.

Potrivit digisport, Dan Petrescu este cel care a refuzat oferta celor din Arabia Saudita. Contractul urias care se vehicula in presa din Golf, respectiv 1.5 milioane de euro anual, este mult mai mic in realitate, antrenorul roman fiind nevoit sa isi plateasca si staff-ul din aceasta suma. Cu toate acestea, fostul tehnician al CFR-ului nu duce lipsa de oferte. Aleqt.com informeaza ca Petrescu a fost propus pe banca lui Al Nassr, echipa pe care o pregateste, in prezent, brazilianul Mano Menezes.

De la sfarsitul lunii februarie, antrenorul roman este liber de contract. Ultima experienta a fost in Turcia, la Kayserispor, unde a plecat dupa doar 8 meciuri, in care a inregistrat doua infrangeri, trei remize si trei victorii.