Attila Fiola, despre gestul incredibil pe care l-a facut dupa ce a marcat in meciul cu Franta: "Am crezut ca nu a remarcat golul nostru"

Attila Fiola, 31 de ani, a fost "eroul" Ungariei in meciul cu Franta, scor 1-1. Fundasul stanga a reusit sa deschida scorul, dupa un contraatac.

Imediat dupa ce a marcat, Attila Fiola a vrut sa sarbatoreasca alaturi de fani, dar s-a oprit in fata mesei prezentatoarei Euro de pe Puskas Arena. Fiola a doborat o parte dintre obiectele aflate pe masa respectiva.

"Cand ma indreptam catre fani, am vazut-o pe acea doamna stand cu castile in urechi si cu privirea in jos. Am crezut ca nu a remarcat golul nostru, asa ca am lovit cu palma in masa. I-am prezentat scuzele imediat dupa acel moment", a spus Fiola, conform infostart.hu.

Loved the reaction of this Hungarian journalist when Attila Fiola scored the amazing goal for #HUN. She went from shocked ➡️ excited ????. #HUNFRA #EURO2020 pic.twitter.com/sFjC8PHu35 — GS7 (@GS7_89) June 19, 2021

Prezentatoarea si-ar fi pierdut castile chiar in momentul in care gazdele au deschis scorul. Asa se explica faptul ca femeia a fost luata prin surprindere de gesturile jucatorilor maghiari, potrivit Nemzeti Sport.

"Cand Attila Fiola a sarbatorit golul sau de ieri, a speriat-o pe Edit Szalay, care isi cauta castile, esentiale pentru meseria sa. Ea lucreaza ca prezentatoare la Campionatul European, pe Puskas Arena", a transmis Federatia de Fotbal din Ungaria.