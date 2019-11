EXCLUSIV: "Au spus ca vor face ceva fara precedent!" Detalii FANTASTICE despre tragerea la sorti a grupelor Euro de la Bucuresti! Ce GIGANTI din fotbal vin in Romania

Tragerea la sorti a grupelor EURO 2020 e sambata, de la 19:00, LIVE LA PRO TV si pe www.sport.ro!

Alex Candea e manager operational UEFA Euro 2020. Sambata, Bucurestiul va fi capitala Euro! Mai sunt putin peste 48 de ore pana la evenimentului major de la Romexpo.



www.sport.ro a stat de vorba cu Alex Candea pentru a afla o parte dintre surprizele de care vor avea parte fanii romani, precum si care e stadiul real al pregatirilor pentru UERA Euro 2020.

"Cand au vazut spatiul de la Romexpo au zis ca vor face un eveniment fara precedent"

Ce nume importante din lumea fotbalului mondial au confirmat prezenta la Romexpo pe 30 noiembrie? In afara de antrenori de nationale si oficiali implicati, mai exista vreun nume mare pe lista?

Da, vin mai multi Ambasadori EURO 2020, care vor fi implicati in tragerea la sorti. Au fost invitati de catre UEFA Iker Casillas, Ruud Gullit, Luis Figo si alte mari legende, dar nu stiu inca cine a confirmat.

Facand o paralela cu Finala Europa League din 2012 care a avut loc tot la Bucuresti, cat de importanta este gazduirea unui asemenea eveniment de Romania?

Este cel mai mare eveniment nonsportiv al EURO 2020 si al unui Campionat European in general. Este o recunoastere din partea UEFA a contributiei Romaniei la dezvoltarea fotbalului. Sunt multe programe ale FRF recunoscute si premiate de UEFA. Pe de alta parte, Bucurestiul a avut o oferta de organizare extrem de atractiva. Reprezentantii UEFA cand au vazut spatiile de la ROMEXPO au spus ca vor face un show fara precedent. Cu acest eveniment organizat la noi am intrat, practic, in Liga mare a forului european.

Va reusi Bucurestiul sa se ridice la nivelul capitalelor din fotbalul mare din punct de vedere al organizarii unui moment de asemenea amploare? Ati primit consultanta din partea reprezentantilor oraselor care au gazduit evenimente similare sau cum ati reusit sa organizati lucrurile? In ce a constat implicarea UEFA?

Aici lucrurile sunt cu mult mai simple: UEFA este unicul organizator al galei. Noi, cu resursele de la FRF, am avut doar grija sa le asiguram toate legaturile utile cu autoritati, institutii, furnizori de servicii pentru organizarea evenimentului. UEFA are un set-up de spectacol construit de o companie din Germania care este plimbat peste tot unde este nevoie. Dar, va spun in exclusivitate, pentru momentul de la Bucuresti set-up-ul a fost schimbat. Va fi mai mare si mai fastuos!

Spectacol unic: vor fi 6 scene la Romexpo

Aveti si ceva surprize pregatite pentru fanii fotbalului in cadrul tragerii la sorti?

Sunt ceva surprize, dar, credeti-ma, UEFA nu ni le-a spus nici noua...

Vor putea veni si suporteri ai echipei nationale la tragerea la sorti? Daca da, in ce conditii?

Dintotdeauna formatul tragerilor la sorti ale UEFA a fost unul de eveniment intern, in familia fotbalului. Desigur, televizat in toata lumea, dar in sala nu sunt decat oficialitatile fotbalului si reprezentantii echipelor calificate. Si, pentru ca a venit vorba de surprize, va spun una de care stim, totusi: in sala vor fi 10 suporteri romani! Ei au castigat un concurs de mesaje video organizat de UEFA si FRF, prin care trebuiau sa convinga fanii straini sa vina la Bucuresti. Castigatorii au fost invitati la tragerea la sorti si vor primi si cate 2 bilete la unul dintre meciurile de la Bucuresti.

Ce ne spuneti despre show-ul din cupola de la Romexpo?

V-as spune ca gala va avea o amprenta artistica foarte pronuntata. Vor fi prezenti mai multi artisti: o orchestra simfonica romaneasca, o trupa de dans, Martin Garrix – artistul oficial EURO 2020 si altii. Vor evolua pe 6 miniscene din pavilionul central Romexpo, intr-o regie de spectacol circular.

Show tematic in piata Constitutiei, la targul de Craciun

In jurul arenei de la Romexpo vor avea loc si alte momente: ecran gigant, momente dedicate, fan zone? Se mai organizeaza momente speciale si in alte locatii?

La Romexpo, nu, dar se vor intampla lucruri in Piata Constitutiei, la Targul de Craciun. Targul traditional va fi deschis mai devreme, adica asta-seara, tocmai pentru a include si EURO 2020 in tematica si show. Colegii de la Primarie cu care lucram in proiectul EURO s-au ocupat de ceea ce se va intampla in Piata Constitutiei.

In cate tari va fi transmisa tragerea la sorti?

In 80 de tari. Deci peste granitele UEFA, care are 55 de tari membre.

Ce personalitati din fotbalul romanesc vor fi prezente la Romexpo?

Vor fi prezenti, in primul rand, Ambasadorii EURO 2020 Bucuresti: Miodrag Belodedici si Gabriela Szabo. Al treilea ambasador - Dorinel Munteanu – nu poate ajunge intrucat are meci la Cluj. Alaturi de ei vor veni Mirel Radoi, Mihai Stoichita, Lucian Sanmartean, Jean Vladoiu din partea FRF, consilierul Gheorghe Popescu din partea guvernului.



Va reprezenta traficul greoi din Bucuresti o problema? S-au luat masuri in acest sens?

S-a pus la punct un plan de mobilitate care cuprinde programari de transport al invitatilor. Avand in vedere ca mare parte sunt cazati la hotelurile de langa Romexpo, nu credem ca vor resimti traficul intens.

Zeci de mii de fani straini vin in Bucuresti pentru Euro 2020!

Vorbeam mai devreme de Finala Europa League din 2012. Atunci au sosit in Romania aproximativ 30.000 de spanioli. La ce val de turisti sa se astepte Romania cu ocazia celor patru meciuri gazduite de la EURO 2020?

Avem aceleasi asteptari si la EURO 2020: intre 30 si 35 de mii de suporteri straini la fiecare meci. Doar ca, spre deosebire de finala Europa League, e vorba de suporteri care stau mai multe zile, unii vin, altii pleaca, va fi o miscare destul de animata de suporteri in Bucuresti. Avem doar o certitudine: un grup compact de aproximativ 4500 de englezi au cumparat bilete la toate meciurile din grupa C si, practic, vor avea o vacanta fotbalistica de 10 zile la Bucuresti.

Cine va efectua tragerea la sorti?

Nu stim lista celor care vor participa la tragere. Dar sigur va fi Giorgio Marchetti. :)



Cati invitati vor fi la eveniment?

Ceva peste 500 de invitati.

Cu cat timp inainte a inceput pregatirea evenimentului si care a fost partea cea mai dificila?

Exact acum un an a venit la Bucuresti o echipa a UEFA care sa caute locuri de desfasurare pentru tragerea la sorti. Peste vreo luna, cu Romexpo in oferta, Bucurestiul a fost desemnat oras gazda pentru tragerea la sorti. Deci, pregatirile au durat cam un an. Dificil a fost sa egalizam oferta locala cu asteptarile UEFA. O data stabilit echilibrul, pregatirile au decurs fara probleme.

Cat de pregatita e Romania pentru Euro 2020?

Trecand putin la organizarea generala a EURO 2020, in ce stadiu suntem cu pregatirile?

Eu zic ca stam bine. Arena Nationala, principalul obiectiv de infrastructura al EURO, este in graficul de pregatiri convenit cu UEFA. Se urmareste aducerea Arenei la standardele tehnice ale meciurilor de turneu final si se lucreaza la cele mai mici detalii pentru confortul si siguranta fanilor. Vor avea o experienta noua, deosebita pe acest stadion.



Si stadioanele promise si neterminate?

Infrastructura promisa de Guvernul Romaniei a fost asumata de Guvern pentru a-si consolida oferta, nu a fost o cerinta UEFA. Stadioane de antrenament sunt Ghencea si Arcul de Triumf si se incadreaza in termenul stabilit. Constructorul spune ca vor fi gata inainte de inceperea EURO. La stadionul Giulesti, CNI si constructorul au anuntat o intarziere care se incearca a fi recuperata. UEFA are ca oferta de cantonament, la aceasta ora, terenurile de la Mogosoaia (FRF), Berceni (FCSB) si Voluntari, nu este niciun pericol.

De metrou nici sa nu mai amintim...

Metrou s-a transformat in tren suprateran catre aeroportul Otopeni. Lucrarea a fost demarata de Ministerul Transporturilor. Mai multi locatari de pe viitorul traseu au contestat in justitie continuarea constructiei. Nu pot comenta o actiune in justitie. Ce pot sa va spun insa ca UEFA a aprobat deja un plan de mobilitate pentru EURO 2020 la Bucuresti, care nu include o cale ferata spre Otopeni. Daca vom avea si aceasta linie, cu atat mai bine, planul de mobilitate va fi imbogatit.

Sunteti manager operational. Ne puteti spune cine cu ce se ocupa in pregatirea EURO la Bucuresti?

Proiectul e unul complex. Se lucreaza sectorizat, specializat, pe ”dosare”, ca la admiterea in Uniunea Europeana. Sunt 65 de astfel de dosare care trebuie implementate. La nivelul intregului proiect de organizare, exista urmatoarea impartire a managementului: 41 de ”dosare” sunt coordonate de UEFA, 16 sunt gestionate de UEFA impreuna cu FRF, iar 8 doar de FRF. In urmatoarele 2 luni vor fi angajati inca 40 de specialisti pentru EURO 2020: manageri, coordonatori, asistenti de proiect. Posturile sunt publicate pe frf.ro. Acum lucreaza aproximativ 10 manageri. Interesant de stiut este ca de la 1 octombrie 2019 a venit la Bucuresti un manager de stadion trimis de UEFA. Deocamdata are pozitia de manager-observator, din umbra. De la 1 mai 2020 devine insa managerul general al Arenei pentru EURO 2020. Stadionul e preluat de UEFA si va fi inchis oricaror activitati.