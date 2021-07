Mancini are dubii in ceea ce priveste echipa inainte de duelul cu Belgia! "Ambii au jucat bine si merita minute"

Selectionerul Italiei se afla in fata celui mai important meci de la acest Campionat European.

Formatia care a practic cel mai spectaculos joc de la acest Campionat European, Italia, se afla in fata unui test extrem de dificil in sfertul de finala impotriva Belgiei, considerata una din marile favorite si cu majoritatea jucatorilor aflati la varsta optima performantei.

Presa din Italia a speculat mult inaintea partidei cu privire la primul 11 al lui Mancini, iar antrenorul a raspuns si a spus ca nici el nu e inca decis, in principal in privinta titularizarii lui Federico Chiesa in fata lui Domenico Berardi.



"Am cateva dubii in ceea ce priveste formatia, sunt niste alegeri de facut, dar avem o oarecum idee deja. Nu se schimba multe, atat Chiesa cat si Berardi au jucat bine si merita minute", a spus Roberto Mancini, conform Skysports.