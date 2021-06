Georgina Rodriquez, aparitie intens analizata la Belgia - Portugalia. A purtat un dispozitiv prins de sutien, iar germanii au aflat era FOTO

Georgina Rodriguez a fost prezenta in tribunele stadionului din Sevilla, la meciul din optimile de finala dintre Belgia si Portugalia.

Partenera de viata a lui Cristiano Ronaldo a fost in tribune alaturi de baiatul cel mare al starului portughez, insa cei doi nu au purtat noroc nationalei Portugaliei, care a pierdut cu 0-1 in fata Belgiei.

Fotografii prezenti la meci au observat un detaliu inedit la Georgina, aceasta avand atasat de sutien, in partea din spate, un dispozitiv electronic.

Potrivit sportbild.de, dispozitivul respectiv este un microfon wireless, folosit de aceasta pentru a inregistra ce se intampla in jurul sau, pentru un documentar despre familia fotbalistului portughez.

Netflix produce un documentar despre viata faimosului cuplu, iar personajul principal pare sa fie chiar Georgina Rodriguez.

Georgina si Cristiano s-au intalnit in 2016, iar relatia lor a devenit oficiala din ianuarie 2017. Aceastia au devenit parintii unei fete in noiembrie 2017. Ronaldo mai are trei copii, pe Cristiano Jr. si gemenii Eva si Mateo.

