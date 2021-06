Cosmin Contra, analiza  primei etape de la Euro 2020! Ce spune despre performanta lui Cristiano Ronaldo

Fostul selectioner are o favorita clara pentru castigarea Campionatului European.

Cu destula experienta la nivel international, atat ca antrenor, cat si ca jucator, Cosmin Contra a analizat prestatiile celor mai importante formatii de la Euro si a ajuns la o concluzie simpla. Franta, campioana mondiala, este vazuta de fostul tehnician dinamovist ca favorita si pentru castigarea turneului din aceasta vara.

"Aici vorbesc despre Ronaldo. Daca ieri a fost dat disparut 80 si ceva de minute, a aparut 5 minute si a dat doua goluri. Asta e Ronaldo si d-aia este unul dintre cei mai mari jucatori din istorie si probabil ca va depasi toate recordurile care exista in momentul de fata. El este un impatimit al recordurilor.



Pare cea mai tare echipa de la Europeanul acesta, ca lot, ca rezultatele din ultimii ani, pare cea mai solida echipa. Aseara am vazut un meci mai putin spectaculos decat ma asteptam eu, dar un meci in care Franta a tinut la respect echipa Germaniei la ea acasa, ceea ce arata forta acestei echipe. Vom vedea in meciurile urmatoare daca Franta e capabila sa duca acest ritm.

N-avea cum sa fie un festival pentru ca Suedia nu e o echipa usor de batut, e o echipa foarte ordonata in plan tactic, fizic stau foarte bine si nu e usor sa desfaci o aparare ca a Suediei. Doar cu posesia nu se mai castiga.", a spus Cosmin Contra, pentru Telekomsport.