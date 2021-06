Pogba a luat-o pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Gestul facut de francez la conferinta de presa

Desemnat de UEFA omul meciului de la Munchen, Paul Pogba, 28 de ani, a fost prezent la conferinta de presa de dupa partida, unde a facut un gest asemanator cu cel al lui Cristiano Ronaldo, care a indepartat sticlele de Coca-Cola din fata sa.

Mai exact, inainte de a raspunde intrebarilor primite din partea jurnalistilor, mijlocasul francez a dat la o parte de pe masa o sticla de bere Heineken.

After #POR captain Cristiano Ronaldo and his Coca Cola removal, #FRA’s Paul Pogba makes sure there’s no Heineken on display ???? #EURO2020

