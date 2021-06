Absolut monstruos! Ronaldo, deasupra tuturor cu inca un record doborat! Ce a reusit superstarul Portugaliei in meciul cu Ungaria

Atacantul portughez a aparut in meci cand a contat si a facut diferenta.

Evolutia fotbalistului nu a fost una stralucita, insa un jucator de clasa sa poate aparea in meci oricand si face diferenta, exact cum s-a intamplat si impotriva Ungariei. Dupa ce a ratat o ocazie mare in finalul primei reprize si parea pierdut prin apararea supra-aglomerata a maghiarilor, Ronaldo a marcat din penalty in minutul 87.

Nu a fost ultima apariti in meci a atacantului lui Juventus, iar in minutul 90+2 a mai marcat o data, dupa o combinatie de efect in careul gazdelor, in urma careia l-a driblat si pe portarul Peter Gulacsi si a inscris in poarta goala. Dupa aceste goluri, Ronaldo a stabilit doua recorduri.

A devenit primul fotbalist care marcheaza la 5 Campionate Europene si, in acelasi timp, golgheterul all-time al competitiei, cu 11 goluri, luandu-i fata lui Michel Platini, care avea 9 reusite.