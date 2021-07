Au strans munti de gunoaie in centrul Londrei! Imagini ireale cu dezastrul facut de englezi inainte de finala

Finala Euro 2020 se vede in direct la PRO TV si pe VOYO.

Fanii englezi asteapta cu interes ca Gareth Southgate sa le aduca primul trofeu de campioni europeni din istorie. Soarta pare sa fie favorabila britanicilor. Au jucat 6 din 7 meciuri pe Wembley, in finala vor avea 52 000 suporteri infocati in tribuna, si s-au calificat in ultimul act al competitiei cu un penalty discutabil obtinut de Sterling.

In presa internationala au aparut imagini inca de la primele ore ale diminetii cu sustinatorii lui Kane si Maguire care au format cozi interminabile la intrarea in pub-uri. Din pacate, au aparut si filmari cu fanii englezi care nu le fac cinste. Suporterii nationalei Albionului s-au lasat purtati de val si au ingropat Londra in gunoaie. Unii dintre ei au devenit chiar agresivi si au inceput sa arunce cu pietre in primele ferestre pe care le zareau.