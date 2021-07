"Nu o sa mint sa spun ca suntem OK cu asta". Danezii, nemultumiti ca joaca pe Wembley cu Anglia: cum au reusit sa depaseasca drama Eriksen

Danemarca s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce s-a impus in fata Cehiei, cu 2-1.

Drumul danezilor pana in penultimul act de la turneul final a fost unul emotionant, marcat de drama lui Christian Eriksen in primul meci din grupe. Eriksen a fost salvat, insa coechipierii sai au fost afectati de aceasta situatie, iar primele doua meciuri din grupe le-au pierdut, cu Finlanda si Belgia.

In optimi s-au calificat dupa victoria impresionanta in fata Rusiei, datorita careia s-au clasat in primele cele mai bune patru echipe de pe locul trei.

Meciul cu Rusia a reprezentat descatusarea pentru danezi, care in optimi au trecut de 4-0, iar in sferturi au trecut de Cehia, cu 2-1.

"Tragedia lui Eriksen a adus ceva grupului. Ne dezvoltam si suntem in siguranta impreuna. Stim ca putem avea incredere in oamenii din jurul nostru. Stim ca daca unul dintre noi are probleme, atunci altcineva este acolo pentru tine", a declarat capitanul Danemarcei.

"Este imens, este o nebunie. De-abia asteptam sa mergem pe Wembley si acum o vom face. Dar nu o sa mint sa spunem ca suntem ok cu asta. Acum trebuie sa ne bucuram si sa ne recuperam.", a adaugat acesta.

"Ne ofera siguranta si, desigur, il face pe Christian sa se simta bine. Putem sa presam, deoarece stim ca jucatorul de langa noi este acolo pentru a ne ajuta", a marturisit Simon Kjaer.